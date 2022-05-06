Власти Финляндии начали уделять «особое внимание» местному предприятию «Яндекса»

Финляндское телевидение сообщило о том, что власти начали уделять «особое внимание» местному предприятию «Яндекса». В этом году «дочка» компании сменила название – теперь депутаты призывают проверить, насколько законны действия «Яндекса» в стране.
Об «особом наблюдении» в отношении дочернего предприятия «Яндекса» в Финляндии рассказал министр транспорта и коммуникаций страны Тимо Харакка. Его цитату из выступления на национальном телевидении приводят «РИА Новости».
«”Яндекс” находится под особым наблюдением», – сказал министр.
«Яндекс» с 2015 года владеет и управляет дата-центром в Финляндии, а с 2017 года предлагает услуги такси под брендом Yango. В 2022 году предприятие было переименовано в Global DC Oy.
В финляндском парламенте призвали проверить, насколько законны действия «Яндекса» в отношении распространения информации, а также «свести к минимуму» любой бизнес, «связанный с российскими деньгами».
Фото на обложке: Ascannio /
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