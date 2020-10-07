«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили. Арендовать машину можно на срок от 1 месяца до 1,5 лет. По подписке будут доступны Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Возможность аренды автомобиля на длительный срок запущена для московских пользователей. Цена вопроса – 20-50 тысяч рублей в месяц.

Машину можно взять новую или из парка «Яндекс.Драйва». Заказать авто можно в приложении сервиса, ее привезут по адресу к началу аренды уже заправленную. Подписка включает плановый техосмотр, шиномонтаж, расширенное каско, ОСАГО и страхование жизни.

К примеру, аренда Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч км будет стоить 19 тысяч рублей в месяц, BMW 5-й серии с тем же пробегом из парка — 49 тысяч рублей в месяц.

«Яндекс.Драйв» принадлежит «Яндексу». Сервис войдет в совместное предприятие с Uber в ходе реструктуризации бизнеса. По собственным данным, «Яндекс.Драйв» насчитывает 16 тысяч автомобилей.

«Коммерсантъ» пишет, что сервисы долгосрочной аренды машин в России по модели подписки уже существуют. Их предлагают автопроизводители (Hyundai и Volvo) и компания «Лизинг 24» в партнерстве с Audi.

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