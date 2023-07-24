«Яндекс.Маркет» будет продавать электронику и товары для дома из зарубежных магазинов

До конца 2023 года «Яндекс.Маркет» планирует привлечь примерно 1000 продавцов из стран ЕАЭС, Китая, Турции и Южной Кореи. Компании будут продавать на площадке в основном электронику, одежду, обувь, товары для дома.
«Яндекс.Маркет» в свою очередь будет контролировать оригинальность предлагаемых товаров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель сервиса.
Доставлять товары будут транспортные партнеры площадки. Расчеты будут производиться в валюте страны продавца за вычетом всех расходов.
Маркетплейсу придется конкурировать с аналогичными проектами Ozon и Wildberries. При этом на крупнейших маркетплейсах доля зарубежных продаж является незначительной, отмечают эксперты.
Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
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