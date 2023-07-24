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«Яндекс.Маркет» будет продавать электронику и товары для дома из зарубежных магазинов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

До конца 2023 года «Яндекс.Маркет» планирует привлечь примерно 1000 продавцов из стран ЕАЭС, Китая, Турции и Южной Кореи. Компании будут продавать на площадке в основном электронику, одежду, обувь, товары для дома.

«Яндекс.Маркет» будет продавать электронику и товары для дома из зарубежных магазинов

«Яндекс.Маркет» в свою очередь будет контролировать оригинальность предлагаемых товаров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель сервиса.

Доставлять товары будут транспортные партнеры площадки. Расчеты будут производиться в валюте страны продавца за вычетом всех расходов.

Маркетплейсу придется конкурировать с аналогичными проектами Ozon и Wildberries. При этом на крупнейших маркетплейсах доля зарубежных продаж является незначительной, отмечают эксперты.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

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