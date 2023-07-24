До конца 2023 года «Яндекс.Маркет» планирует привлечь примерно 1000 продавцов из стран ЕАЭС, Китая, Турции и Южной Кореи. Компании будут продавать на площадке в основном электронику, одежду, обувь, товары для дома.

«Яндекс.Маркет» будет продавать электронику и товары для дома из зарубежных магазинов