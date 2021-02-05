«Яндекс.Практикум» открыл новый курс для менеджеров ИТ-проектов

«Яндекс.Практикум» запустил новый курс — «Менеджер проектов». Образовательная программа рассчитана на тех, кто хочет управлять разработкой сервисов, сайтов и приложений, и посвящена особенностям работы в ИТ-компаниях, техническим вопросам и другим темам.

В программе курса запланировано семь модулей и треков:



Вводный модуль. Разбор задач менеджера проектов и работа в тренажере. Модуль веб-проектов. Языки программирования, фронтенд, бэкенд, API и работа с виртуальным заказчиком. Модуль мобильных проектов. Создание мобильного приложения для iOS и Android, soft skills. «Запуск проекта с нуля». Отработка навыков. Выпускной проект. «Менеджер проектов в продуктовой разработке». Особенности работы в ИТ-компаниях. Карьерный трек (опционально). Оформление портфолио, резюме, подготовка к собеседованиям.

Длительность курса — полгода, первый поток стартует 5 апреля 2021 года. Узнать подробности и купить курс можно на сайте.





Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock