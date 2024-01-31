«Яндекс Путешествия» запустили умную камеру для туристов

«Яндекс Путешествия» добавили в свое приложение умную камеру. С ее помощью пользователи смогут определить практически любые объекты перед собой — от памятников и театров до необычных строений. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Она работает на базе умной камеры из приложения Яндекс с Алисой и использует технологии компьютерного зрения. Такое решение впервые используется в тревел-сегменте, отметили в компании.

Чтобы воспользоваться умной камерой, нужны доступ в интернет и приложение «Яндекс Путешествий» последней версии. Функция доступна и на iOS, и на Android.

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