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«Яндекс Путешествия» запустили умную камеру для туристов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Путешествия» добавили в свое приложение умную камеру. С ее помощью пользователи смогут определить практически любые объекты перед собой — от памятников и театров до необычных строений. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс Путешествия» запустили умную камеру для туристов

Она работает на базе умной камеры из приложения Яндекс с Алисой и использует технологии компьютерного зрения. Такое решение впервые используется в тревел-сегменте, отметили в компании.

Чтобы воспользоваться умной камерой, нужны доступ в интернет и приложение «Яндекс Путешествий» последней версии. Функция доступна и на iOS, и на Android.

Фото на обложке: 22Images Studio / Shutterstock

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