«Яндекс» подтвердил намерения о реструктуризации корпоративного управления. Международные структуры некоторых подразделений выделят в самостоятельные компании, но они продолжат работу на российском рынке.

О том, что «Яндекс» рассматривает возможность внесения изменений в структуру корпоративного управления, компания сообщила в пресс-релизе. Намерения являются предварительными, подчеркнули в «Яндексе».

Головная компания «Яндекса» – зарегистрированная в Нидерландах Yandex N. V. – допускает выделение основной части бизнеса в группу компаний, которая продолжит работать под брендом «Яндекса», а руководить ей будет менеджмент «Яндекса». Нидерландская Yandex N. V. выйдет из числа акционеров этой группы и сменит название.

«Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов “Яндекса” на всех рынках. “Яндекс” продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками», – сообщила компания.

На российском рынке продолжат работать подразделения автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформа по разметке данных, но их международные структуры выделят в компании, управлять которыми будет нидерландская Yandex N. V.

25 ноября стало известно, что Владимир Путин и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин согласовали план раздела «Яндекса». Кудрин возглавит российскую структуру компании, которой будут управлять местные топ-менеджеры.

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