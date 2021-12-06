«Яндекс» переформатирует партнерские ПВЗ в многофункциональные центры

«Яндекс» планирует развивать многофункциональные центры обслуживания на базе сети брендированных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Маркета», сообщила прес-служба компании. Планируется, что в 2022 году партнерские ПВЗ также смогут принимать в trade-in электронику, продавать устройства «Яндекса», выдавать сезонную экипировку для курьеров, а также предлагать услуги зарядки электросамокатов.

ПВЗ станут физической инфраструктурой, на базе которой Яндекс сможет оказывать и другие услуги, пояснили в пресс-службе.. В компании также рассчитывают, что новые сервисы сделают привлекательнее франшизу «Маркета» для владельцев ПВЗ.

Предполагается, что новые ПВЗ будут обслуживать пользователей и партнеров разных сервисов Яндекса, а также сотрудников компании, многие из которых сейчас работают в гибридном режиме. Пользователи смогут сдать в trade-in электронику, приобрести товары «Яндекса» вроде «Яндекс.Станций», отправить в другой город посылку, сдать вещи на благотворительность или сезонные вещи на хранение.

Курьеры-партнеры сервисов «Яндекса» будут оформлять в ПВЗ документы и получать сезонную экипировку. Также они смогут сдать разрядившийся электросамокат Go, а специальный сотрудник ПВЗ поставит его заряжаться для следующих поездок. Сотрудники «Яндекса», которые работают в удаленном режиме, будут сдавать в ПВЗ свои документы для оформления трудового договора и других документов.

Предприниматели, которые сотрудничают с франшизой «Яндекс.Маркета», будут получать доход за каждую услугу в таком ПВЗ. Ожидается, что новые функции будут постепенно появляться в точках начиная с 2022 года.

«Маркет» начал развивать свои ПВЗ по модели франшизы около года назад. Сейчас у маркетплейса работает почти 2 тыс. брендированных ПВЗ по всей стране. Всего за год франшиза сервиса стала доступна в 45 регионах РФ. Каждый второй предприниматель развивает с маркетплейсом более одного ПВЗ.

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