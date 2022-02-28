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«Яндекс» переведет сотрудников на дистанционку ради их эмоционального благополучия

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский техногигант «Яндекс» переводит сотрудников на удаленный режим работы, чтобы поддержать их эмоциональное состояние. В компании также  думают, как решить проблему падения доходов сотрудников.

«Яндекс» переведет сотрудников на дистанционку ради их эмоционального благополучия

Управляющий директор компании Тигран Худавердян написл об этом в своем письме 27 февраля. Подлинность документа РБК подтвердили в компании.

В письме также есть размышления «о жизни и происходящем». Тигран Худавердян посоветовал попросил не закрываться и не пытаться все пережить самостоятельно, а стараться общаться с друзьями, семьей и близкими.

С 21 февраля стоимость бумаг «Яндекса» на NASDAQ снизилась почти вдвое, до примерно $20 за бумагу. Большая часть сотрудников компании участвуют в программе долгосрочной мотивации с опционами. Выручка компании за 2021 год — 356,2 млрд рублей, доля нерекламной выручки составила 53%.

Ранее к сотрудникам также обратился и глава «Сбера» Герман Греф с призывом сконцентрироваться на основных задачах и приоритетах компании в условиях военной операции России на Украине, «сохраняя хладнокровие».

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Фото на обложке: «Яндекс»

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