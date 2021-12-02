«Яндекс» удалит из поисковой выдачи ролики видеохостингов, не подписавших соглашение о борьбе с пиратством

«Яндекс» с начала 2022 года изменит политику по работе с партнерами в поиске по видео. По новым условиям «Яндекс.Видео» будет индексировать только ролики хостингов, которые заключили с компанией соглашения о борьбе с пиратством. Сейчас их подписали Rutube и НТВ, в процессе подписания — Megogo и «Москва 24». Однако «VK Видео» новые условия не устроили.

Как пояснили в «Яндексе», обновление политики станет очередным этапом работы в рамках антипиратского меморандума.

Согласно документу, подписанному правообладателями и поисковиками 1 ноября 2018 года, компания обязана удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке. С тех пор поисковик уже удалил более 24 млн ссылок на контент, сообщил «Коммерсантъ».

На данный момент «Яндекс.Видео» в результатах поиска показывает около 30 видеоплееров других сайтов. По итогам 2020 года крупнейшими по просмотрам сторонними видеоплеерами стали YouTube, Rutube, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru.

В «VK Видео» не намерены заключать соглашение с «Яндексом» и работают над тем, чтобы открыть доступ к видеоконтенту «без помощи поисковых систем». В компаниии сообщили, что после запуска объединенной платформы «VK Видео» в течение последней недели фиксировали кратное снижение просмотров видео из поисковой системы «Яндекса».

В ivi планируют подписать соглашение, там считают, что эта мера позволит убрать из индексации сайты с нелегальным контентом. «Мы надеемся, что отображение в "Яндекс.Видео" собственных сервисов поисковика не будет дискриминировать платформы партнеров, как происходило с "колдунщиками"», — добавили в компании.

Меняя политику таким образом, «Яндекс» создает риски повторения ситуации с «колдунщиками» и очередного витка противостояния с ФАС, отметил управляющий партнер компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. В теории конкуренты могут указать на то, что компания навязывает заключение соглашения, с положениями которого они могут быть не согласны.

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