«Яндекс» тестирует сервис с рекомендациями идей для покупок — «Ритм». Его запустят в ближайшее время. C помощью этого сервиса пользователи могут следить за контентом любимых брендов и магазинов, узнал Forbes.

«Ритм» поможет брендам, в том числе небольшим региональным продавцам и производителям, рассказывать о себе покупателям и привлекать красивым контентом.

Лента будет формироваться под каждого пользователя по его интересам. Контент смогут загружать те, кто продает какой-то товар или оказывает услугу: обзор одежды, лайфхаки по ремонту или советы по уходу за питомцами.

Публиковать фото и видео продавцы смогут из личного кабинета, размещать их бизнес сможет бесплатно. «Яндекс» в дальнейшем «будет рассматривать возможности по развитию инструментов для продвижения».

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