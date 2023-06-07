«Яндекс» запустил в Москве роботакси. Теперь можно заказать машину, поездкой в которой будет управлять AI, рассказали в пресс-службе компании.

Сервис пока работает в тестовом режиме, вызвать роботакси могут жители района Ясенево. Заказ доступен с семи утра до часа ночи. На начальном этапе опробовать инновационную услугу смогут клиенты, которые заранее подали заявку. Позднее сервис станет доступен всем жителям района.

В приложении Яндекс.Go отобразится специальная кнопка. Пользователи смогут выбрать точку посадки и высадки. Всего в районе порядка 40 таких точек. Например, можно выбрать поездку от школы «Созвездие» до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar.

При этом в машине будет находиться водитель, поскольку по закону таксист-испытатель обязан контролировать безопасность поездки. Пока роботакси возит только одного пассажира, заказ доступен от 18 лет. Обойдется такая поездка в 100 рублей.

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»