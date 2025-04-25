«Яндекс» запустит массовое производство роботов-курьеров
Анастасия Коссаковская
К концу 2025 года «Яндекс» планирует запустить массовое производство новых моделей своих роботов-курьеров, заявил во время конференц-кола представитель компании. Об этом сообщает ТАСС.
«Яндекс» запустит массовое производство роботов-курьеров
https://rb.ru/news/yandex-robots-delivery/
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«Мы планируем массовое производство новых моделей роботов-курьеров уже в конце этого года, что станет важным шагом для нашего автономного транспорта», — сказал он.
Он добавил, что расходы на доставку роботами уже почти сравнялись с расходами компании на услуги классических курьеров, при этом «Яндекс» активно работает над повышением экономической целесообразности использования роботов-курьеров.
- В декабре «Яндекс» зарегистрировал юрлицо ООО «Рободоставка», чтобы масштабировать бизнес доставки товаров с помощью роботов-курьеров. В пресс-службе компании заявили, что рободоставка является «одним из ключевых приоритетов» организации.
Фото на обложке: Freepik
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