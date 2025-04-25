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«Яндекс» запустит массовое производство роботов-курьеров

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
К концу 2025 года «Яндекс» планирует запустить массовое производство новых моделей своих роботов-курьеров, заявил во время конференц-кола представитель компании. Об этом сообщает ТАСС.
«Яндекс» запустит массовое производство роботов-курьеров
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«Мы планируем массовое производство новых моделей роботов-курьеров уже в конце этого года, что станет важным шагом для нашего автономного транспорта», — сказал он.

Он добавил, что расходы на доставку роботами уже почти сравнялись с расходами компании на услуги классических курьеров, при этом «Яндекс» активно работает над повышением экономической целесообразности использования роботов-курьеров.

  • В декабре «Яндекс» зарегистрировал юрлицо ООО «Рободоставка», чтобы масштабировать бизнес доставки товаров с помощью роботов-курьеров. В пресс-службе компании заявили, что рободоставка является «одним из ключевых приоритетов» организации.

Фото на обложке: Freepik

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