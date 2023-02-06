«Яндекс» подтвердил сбой в работе своих сервисов. Пользователи «Кинопоиска», «Карт», «Музыки» и других сервисов до сих пор жалуются на невозможность получить доступ к ресурсам.
В работе сервисов «Яндекса» случился масштабный сбой. Пользователи столкнулись с невозможностью получить доступ к «Кинопоиску», «Музыке», «Картам» и другим ресурсам компании.
В «Яндексе» подтвердили сбой в работе сервисов, отметив, что проблемы, которые к нему привели, уже устранены. В компании трудности с доступом к сервисам назвали кратковременными и пояснили, что все они на данный момент работают в штатном режиме.
По данным сервисов для отслеживания жалоб пользователей на работу различных ресурсов, локальные сбои в работе сервисов «Яндекса» еще продолжаются. Некоторым пользователям приходит уведомление, что связь с сервером установить невозможно.
Фото на обложке: IB Photography /
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