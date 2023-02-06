Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» подтвердил сбой в работе своих сервисов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» подтвердил сбой в работе своих сервисов. Пользователи «Кинопоиска», «Карт», «Музыки» и других сервисов до сих пор жалуются на невозможность получить доступ к ресурсам.

«Яндекс» подтвердил сбой в работе своих сервисов

В работе сервисов «Яндекса» случился масштабный сбой. Пользователи столкнулись с невозможностью получить доступ к «Кинопоиску», «Музыке», «Картам» и другим ресурсам компании.

В «Яндексе» подтвердили сбой в работе сервисов, отметив, что проблемы, которые к нему привели, уже устранены. В компании трудности с доступом к сервисам назвали кратковременными и пояснили, что все они на данный момент работают в штатном режиме.

По данным сервисов для отслеживания жалоб пользователей на работу различных ресурсов, локальные сбои в работе сервисов «Яндекса» еще продолжаются. Некоторым пользователям приходит уведомление, что связь с сервером установить невозможно.

Фото на обложке: IB Photography / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Дефицит чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ
  2. 2 «Яндекс» выкупит долю Uber «с премией», чтобы стать 100%-ным владельцем MLU B.V.
  3. 3 «Яндекс.Бизнес» — полный гайд для компаний
  4. 4 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
  5. 5 Тренды на рынке недвижимости: что происходило с трафиком, стоимостью клика и сделками с января по июнь 2022

ВОЗМОЖНОСТИ

06 февраля 2023

Первый элемент

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

ReaktorX

Все ВОЗМОЖНОСТИ