«Яндекс» подтвердил сбой в работе своих сервисов. Пользователи «Кинопоиска», «Карт», «Музыки» и других сервисов до сих пор жалуются на невозможность получить доступ к ресурсам.

В работе сервисов «Яндекса» случился масштабный сбой. Пользователи столкнулись с невозможностью получить доступ к «Кинопоиску», «Музыке», «Картам» и другим ресурсам компании.

В «Яндексе» подтвердили сбой в работе сервисов, отметив, что проблемы, которые к нему привели, уже устранены. В компании трудности с доступом к сервисам назвали кратковременными и пояснили, что все они на данный момент работают в штатном режиме.

По данным сервисов для отслеживания жалоб пользователей на работу различных ресурсов, локальные сбои в работе сервисов «Яндекса» еще продолжаются. Некоторым пользователям приходит уведомление, что связь с сервером установить невозможно.

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