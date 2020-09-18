«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности клиентов банков

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов, запущенные в прошлом году. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

Представитель IT-компании подтвердил, что в начале 2020 года «Яндекс» решил не развивать это бизнес-направление.

В 2019 году «Яндекс» запустил скоринговые проекты с крупнейшими бюро кредитных историй — «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Совместное решение «Яндекса» и ОКБ называлось «Интернет-скоринг бюро». БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе тысячи признаков выводил скоринговый балл. Банки-партнеры проекта получали от «Яндекса» и ОКБ общую оценку платежеспособности заемщиков.

«Яндекс» не называет причину закрытия проектов. При этом представитель компании отметил, что «Яндекс» «никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных».

Компания отказалась от скоринговых проектов из-за репутационных рисков, утверждает источник РБК. По его словам, тема передачи даже агрегированных и обезличенных данных о пользователях оказалась слишком чувствительной «в условиях, когда у компании такой флер социальной ответственности и технологичности». Источник подчеркивает, что концепция проектов не нарушала российское законодательство.