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«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности клиентов банков

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности банковских клиентов, запущенные в прошлом году. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке. 

«Яндекс» закрыл проекты по оценке платежеспособности клиентов банков

Представитель IT-компании подтвердил, что в начале 2020 года «Яндекс» решил не развивать это бизнес-направление.

В 2019 году «Яндекс» запустил скоринговые проекты с крупнейшими бюро кредитных историй — «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро (ОКБ). 

Совместное решение «Яндекса» и ОКБ называлось «Интернет-скоринг бюро». БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе тысячи признаков выводил скоринговый балл.  Банки-партнеры проекта получали от «Яндекса» и ОКБ общую оценку платежеспособности заемщиков. 

«Яндекс» не называет причину закрытия проектов. При этом представитель компании отметил, что «Яндекс» «никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных».

Компания отказалась от скоринговых проектов из-за репутационных рисков, утверждает источник РБК. По его словам, тема передачи даже агрегированных и обезличенных данных о пользователях оказалась слишком чувствительной «в условиях, когда у компании такой флер социальной ответственности и технологичности». Источник подчеркивает, что концепция проектов не нарушала российское законодательство.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов предполагает, что проекты могли не вполне соответствовать законодательству в сфере защиты персональных данных. 

Юрист отмечает, что даже если «Яндекс» анализировал обезличенные и агрегированные данные о пользователях, то при передаче скоринговых оценок в банки информация соотносится с конкретными заемщиками. Если заемщик не дает согласие на обработку данных, она вступает в противоречие с законом.

Фото: Miha Creative / Shutterstock

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