В «Яндекс Путешествиях» появилась карта черноморских пляжей

В приложении «Яндекс Путешествий» появилась карта российских пляжей, сообщили в пресс-службе сервиса. Сведения об отдыхе у моря доступны во вкладке «Моя поездка» при бронировании отеля в курортах Краснодарского края.

Сервис выбрал список пляжей в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе, Джугбе, Сириусе, Адлере, Новороссийске, Темрюке и Витязево. Они отобраны на основании высокого среднего балла и числа отзывов.

У каждого пляжа в сервисе — подробное описание с указанием деталей. Пользователь сможет заранее узнать, песчаный пляж, галечный или с камнями, как оборудованы места для отдыха, имеются ли лежаки, душевые и кабинки для переодевания.

Также в сервисе содержится информация о развлечениях в районе пляжа. В приложении можно оценить загруженность пляжа по видео с городских камер. Помимо характеристик пляжа сервис покажет подробную погодную ситуацию, сообщит о температуре воды, высоте волн и т.д.

Как поясняют в сервисе, на каждом пляже установлены специальные флаги, их значение также можно узнать в разделе «Моя поездка». Как правило, флаги указывают на ограничения при купании, уровне загрязнения воды.

Чтобы обновление стало доступно, достаточно обновить приложение до последней версии.

Фото на обложке: N-sky / Shutterstock