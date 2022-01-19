«Яндекс» начал принимать заявки на четвертую премию имени сооснователя компании Ильи Сегаловича

«Яндекс» начал принимать заявки на научную премию в области компьютерных наук имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Ее присуждают молодым ученым и научным руководителям. Лауреаты премии получат по 1 млн рублей.

О начале приема заявок на премию Ильи Сегаловича сообщили в пресс-службе «Яндекса». Заявку можно подать на сайте премии до 20 марта.

Премию присуждают за достижения в области исследования компьютерных наук. Ее лауреатами могут стать молодые специалисты и научные руководители. Вторых на премию выдвигают их подопечные, специалисты подают заявку самостоятельно.

В этом году все лауреаты премии Ильи Сегаловича получат по 1 млн рублей. Дополнительные 500 тыс. рублей получат молодые специалисты для поездки на международную конференцию.

Победителей выбирает экспертный совет, в который входят в частности генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, вице-президент по технологиям Microsoft Михаил Парахин, профессоры зарубежных университетов.

Премию Ильи Сегаловича учредили в 2019 году. В этом году она пройдет в четвертый раз. С момента основания премии ее лауреатами стали 20 исследователей и 9 научных руководителей.

В сентябре 2021 года «Яндекс» запустил фонд имени Ильи Сегаловича для поддержки проектов в сфере математики и IT. В 2022 году фонд выделит гранты на общую сумму 250 млн рублей.

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