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«Медуза»: «Яндекс» планирует разделиться на две компании — российскую и международную

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» собирается разделиться на две части, сообщает издание «Медуза» (признано в России иноагентом) со ссылкой на несколько источников.

«Медуза»: «Яндекс» планирует разделиться на две компании — российскую и международную

«Среди сотрудников сейчас большой запрос на то, чтобы "Яндекс“ предоставил бы возможность зарабатывать в других странах, а для этого нужно, чтобы появлялись иностранные юрлица», — сообщил источник издания в компании.

Другой собеседник издания в руководстве «Яндекса» отметил, что компания «будет делиться на две половины — российский "Яндекс", который будет процветать в России, но это будет другой "Яндекс", и международный "Яндекс" — другой бренд, другое название, — построенный выходцами из "Яндекса"».

В настоящее время обсуждается, что штаб-квартира новой структуры, отделившейся из «Яндекса», будет находиться в Ереване. Другой собеседник сообщил, что рассматривается вариант размещения новой компании в Тель-Авиве.

В пресс-службе «Яндекса» RB.RU сообщили, что «никаких планов по разделению компании нет». 

  • После начала спецоперации на Украине один из топ-менеджеров «Яндекса» Тигран Худавердян оказался в санкционном списке Евросоюза и покинул руководящие посты в компании. Также со своего поста ушла генеральный директор российского «Яндекса» Елена Бунина.
  • В середине марта стало известно, что «Яндекс» собирается продать сервисы «Новости» и «Дзен», основным претендентом на них называли VK.
  • 21 апреля «Яндекс» отозвал прогноз по своим финансовым показателям на 2022 год и сообщил, что м атеринская компания Yandex N.V.  прекращает и нвестиции в России и за рубежом из-за «геополитической напряженности» и последствий санкций.
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

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