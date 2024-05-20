«Яндекс» готовится расширить серийное производство роботов-доставщиков

«Яндекс» технически готов начать серийное производство роботов-курьеров, но этот вопрос будет зависеть от экономических факторов, сообщили «Коммерсанту» в компании.
Сейчас в сборке находится 130 роботов, их производство должно завершиться до конца года. Столько же роботов уже эксплуатируется.
Когда стоимость доставки роботом станет сопоставима с доставкой курьером, мы будем готовы масштабировать бизнес, отметили в IT-гиганте.
Собеседник издания на рынке отметил, что в случае с роботами-доставщиками «серийным будет считаться производство от 100 штук в месяц». Производители, по его словам, стремятся выйти на серийность в том числе ради «значительного снижения затрат на одну единицу, примерно в полтора раза».
«Яндекс» начал тестировать роботов для перевозки небольших грузов осенью 2019 года. Робот представляет собой автономный аппарат высотой около полуметра, способный ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода.
В апреле 2020 года робот «Ровер» начал доставлять документы и посылки на территории Сколково.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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