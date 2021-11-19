«Яндекс» выпустил первую партию изготовленных в России серверов

В России произвели первую партию серверов «Яндекса». Они не требуют систем активного охлаждения в дата-центрах и могут работать при 40 градусах тепла. Об этом сообщили RB.ru в пресс-службе компании.
Они основаны на базе разработанного в Яндексе сервера четвертого поколения. Серверы используют в дата-центрах для расширения облачной платформы Yandex.Cloud и в суперкомпьютерах «Яндекса» — самых мощных в России по рейтингу проекта TOP500, - говорится в сообщении.
Сейчас партия проходит тестирование в инфраструктуре «Яндекса». Похожие серверы под брендом Openyard для продажи другим компаниям в 2022 году планирует выпускать будущее совместное предприятие «Яндекса», группы компаний «Ланит», производителя компьютерной техники Gigabyte и банка ВТБ. На первом этапе СП инвестирует в производство более 1 млрд рублей.
В компании добавили, что серверы спроектированы для работы в больших центрах обработки данных, где требуется высокая производительность и энергоэффективность.
Они не требуют систем активного охлаждения в дата-центрах и могут работать при 40 градусах тепла, что снижает затраты на электроэнергию и поддержку инфраструктуры в ЦОД.
Первая партия серверов выпущена на контрактном производстве «АЛТ Мастер» в Зеленограде. Планируется, что в следующем году предприятие запустит под Рязанью собственный завод по производству серверного оборудования. Он будет выпускать серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты «умных» устройств. На первом этапе предприятия инвестирует в производство более 1 млрд рублей.
Компании объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 года. По условиям соглашения «Яндекс» и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, «Яндекс» и «Ланит» выделят инвестиции. Также «Ланит» организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит финансовым инвестором СП.
В октябре сообщали, что первая очередь будет включать производственные линии, лаборатории и тестовые зоны. Здесь будут выполняться все операции — от поверхностного монтажа компонентов до испытаний готовой продукции.
Фото на обложке: «Яндекс»
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