«Яндекс» запустил сервис для организации командировок

«Яндекс» представил предварительную версию сервиса TeamTicket, который поможет в организации рабочих поездок. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекса». Благодаря решению компаниям станет проще оформлять командировки, а сотрудники смогут быстро подобрать билеты.

Продукт избавит организации от бюрократических проволочек, объединит предложения агентств и поможет сократить затраты на поездки и размещение. Кроме того, в TeamTicket можно получать статистику по командировкам. Выбирать транспорт, отель и дополнительные услуги сотрудники смогут самостоятельно, от руководства потребуется лишь утвердить заявку.

«По данным внутренних исследований Яндекса, TeamTicket позволяет снизить затраты на командировки в среднем на 15–30% — компании платят фиксированный сбор за оформление поездки, нет дополнительной платы за подключение и обслуживание сервиса. А время оформления командировки через TeamTicket сократилось с 24 часов до 15 минут, ведь сотруднику не нужно ждать ответа от менеджера и поставщика услуг», — рассказывает о преимуществах нового сервиса руководитель TeamTicket Мария Колесниченко.

«Яндекс» уже заключил партнерство с крупнейшим игроком на рынке делового туризма — компанией «Аэроклуб», ее тревел-услуги теперь можно получить с помощью сервиса. А в 2023 году к проекту присоединится «Авиа Центр». В TeamTicket также доступна служба поддержки. Функционал продукта будет дорабатываться, уточнили RB.RU в компании.

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