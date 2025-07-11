Опционы вместо премий: «Яндекс» раздал акции сотрудникам на 15 млрд ₽

Совет директоров «Яндекса» одобрил новую раздачу акций сотрудникам. Объявлена допэмиссия на 3,7 млн бумаг — это почти 1% от капитала, или около 15 млрд рублей в пересчёте на рынок. Это, конечно, не революция, но инвесторы уже нервно ёрзают в креслах: акции тут же просели на 2%.

Не «Яндекс.Базар», а сложная программа лояльности с финансовым подтекстом

Получить бонус не так просто. Всё оформляется через администратора мотивации — ООО «Есоп СПВ». Условия — по закрытой подписке и с подачей заявления по форме «Об исполнении опционов».

Формально — это часть долгосрочной мотивационной программы, которую «Яндекс» утвердил ещё год назад. Деталей никто не раскрывал. Forbes вытащил главное: речь не столько о вознаграждении, сколько об обмене старых неликвидных опционов на акции МКПАО. После приостановки торгов бумаг Yandex N.V. (той самой, голландской), у сотрудников на руках остались «мертвые» активы.

Теперь им предложили новое — 1 к 1, но с реальной ликвидностью. А ещё — с доступом к дивидендам, которые компания начала выплачивать.

IT-ритуал из Кремниевой долины — теперь и в России

Раздача, конечно, размывает доли. Но это почти индустриальный стандарт, поясняет инвестиционный аналитик Skyfort Capital Кирилл Климентьев.

«Дополнительные эмиссии — чувствительный вопрос для российского рынка: инвесторы традиционно опасаются даже небольшого размывания долей. Однако для технологических компаний это стандартный инструмент долгосрочной мотивации. В международной практике ежегодное размывание капитала на 1–3% в пользу сотрудников через опционы — обычная практика. Так работают Google, Amazon и другие крупные IT-компании, чтобы удерживать и привлекать лучших специалистов», — успокаивает эксперт.

Погладили по плечу — пристегнули к стулу

Опционы не дают мгновенной прибыли. Они вестятся — то есть разблокируются поэтапно, обычно в течение 3–4 лет. Это и мотивация, и ловушка: чем дольше ты в «Яндексе», тем больше опционов становится твоими. Уходить — невыгодно.

«Запуск новой программы, где опционы уже привязаны к акциям МКПАО, восстанавливает баланс и делает мотивационный инструмент реальным, а не формальным», — подчеркивает Климентьев.

В сухом остатке

«Яндекс» снова всех переиграл. Когда денег в обрез, а кадры уходят к конкурентам, опционы — не благотворительность, а управленческий контроль. И в этом смысле раздача на 15 млрд — не щедрость, а холодный расчёт.

Фото на обложке: WikiFido / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) / Wikimedia Commons