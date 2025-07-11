Опционы вместо премий: «Яндекс» раздал акции сотрудникам на 15 млрд ₽
Совет директоров «Яндекса» одобрил новую раздачу акций сотрудникам. Объявлена допэмиссия на 3,7 млн бумаг — это почти 1% от капитала, или около 15 млрд рублей в пересчёте на рынок. Это, конечно, не революция, но инвесторы уже нервно ёрзают в креслах: акции тут же просели на 2%.
- Новости
Не «Яндекс.Базар», а сложная программа лояльности с финансовым подтекстом
Получить бонус не так просто. Всё оформляется через администратора мотивации — ООО «Есоп СПВ». Условия — по закрытой подписке и с подачей заявления по форме «Об исполнении опционов».
Формально — это часть долгосрочной мотивационной программы, которую «Яндекс» утвердил ещё год назад. Деталей никто не раскрывал. Forbes вытащил главное: речь не столько о вознаграждении, сколько об обмене старых неликвидных опционов на акции МКПАО. После приостановки торгов бумаг Yandex N.V. (той самой, голландской), у сотрудников на руках остались «мертвые» активы.
Теперь им предложили новое — 1 к 1, но с реальной ликвидностью. А ещё — с доступом к дивидендам, которые компания начала выплачивать.
IT-ритуал из Кремниевой долины — теперь и в России
Раздача, конечно, размывает доли. Но это почти индустриальный стандарт, поясняет инвестиционный аналитик Skyfort Capital Кирилл Климентьев.
«Дополнительные эмиссии — чувствительный вопрос для российского рынка: инвесторы традиционно опасаются даже небольшого размывания долей. Однако для технологических компаний это стандартный инструмент долгосрочной мотивации. В международной практике ежегодное размывание капитала на 1–3% в пользу сотрудников через опционы — обычная практика. Так работают Google, Amazon и другие крупные IT-компании, чтобы удерживать и привлекать лучших специалистов», — успокаивает эксперт.
Погладили по плечу — пристегнули к стулу
Опционы не дают мгновенной прибыли. Они вестятся — то есть разблокируются поэтапно, обычно в течение 3–4 лет. Это и мотивация, и ловушка: чем дольше ты в «Яндексе», тем больше опционов становится твоими. Уходить — невыгодно.
«Запуск новой программы, где опционы уже привязаны к акциям МКПАО, восстанавливает баланс и делает мотивационный инструмент реальным, а не формальным», — подчеркивает Климентьев.
В сухом остатке
«Яндекс» снова всех переиграл. Когда денег в обрез, а кадры уходят к конкурентам, опционы — не благотворительность, а управленческий контроль. И в этом смысле раздача на 15 млрд — не щедрость, а холодный расчёт.
Фото на обложке: WikiFido / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) / Wikimedia Commons
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 Японский бренд Makita не объявлял об уходе, но исчез: теперь также тихо возвращается на рынок Витрины ожили, соцсети проснулись, а к осени обещают прямые поставки 11 июля 16:10
- 2 «Почта России» — полигон для тренировок белых хакеров: сложную инфраструктуру отдают под масштабные ИБ-учения Цель — не дать APT-группам вскрыть логистику, базы данных и очень уставшие серверы 11 июля 16:07
- 3 Мгновенная установка — новая фича RuStore: приложения теперь скачиваются за 15 секунд Технология не только сокращает время загрузки, но и снижает риск обрыва, не съедая трафик 11 июля 13:27
- 4 «Яндекс» дал бизнесу голос: компания запустила первый в России быстрый сервис синтеза речи Теперь бренду не нужен диктор, чтобы озвучить подкаст, бота или обучающее видео 11 июля 11:19