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Продавцы на «Яндекс.Маркете» смогут размещать видеошоты с товарами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Маркет» запустил направление social ecom: продавцы смогут размещать на площадке видеошоты с товарами, которые сразу можно купить. Короткие ролики сервис будет показывать на главной странице в своем приложении в бесконечной ленте и на карточке с предложением от конкретного продавца. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Продавцы на «Яндекс.Маркете» смогут размещать видеошоты с товарами

Продолжительность ролика от 5 секунд до минуты. Продавец сможет добавить шоты к любому своему товару, и они попадут на саму карточку с товарным предложением, а затем — и в подборку «Шоты» на главной странице приложения.

Алгоритм ранжирования привычный: чем популярнее видео (количество просмотров, лайков, комментариев, переходов в покупки), тем больше покупателей их увидит.

Покупатели смогут ставить лайк понравившимся шотам, подписываться на новые видео от любимых магазинов, а главное — делать покупки, переходя из видео сразу в карточку с предложением от этого продавца.

Шоты помогут брендам увеличить продажи и процент выкупа, а также охватить миллионы потенциальных покупателей на маркетплейсе.

До конца недели возможность размещать шоты станет доступна всем продавцам площадки. Часть пользователей уже начала видеть шоты в приложении «Маркета», до конца 2022 года они станут доступны всей аудитории.

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Фото на обложке: afotostock / Shutterstock

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