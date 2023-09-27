Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» купил платформу развивающих игр для дошкольников «Сказбука»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» купил у мальтийской компании Zebrainy Ltd kidtech-платформу развивающих игр для детей дошкольного возраста «Сказбука». Сумму сделки стороны не раскрыли, по оценкам аналитиков, она могла составить до 120 млн рублей, узнали «Ведомости».

«Яндекс» купил платформу развивающих игр для дошкольников «Сказбука»

«Сказбуку» основал в 2017 году Кеша Скирневский. За все время в проект инвестировали $7 млн, в России приложение скачали 4 млн раз. На платформе можно найти свыше 40 мини-игр для развития логики, эмоционального интеллекта, навыков чтения, счета, рисования и т. д. Приложение монетизировалось по подписке — около 400 рублей в месяц. 

Команда сервиса перейдет в «Яндекс», платформа продолжит работу под тем же названием. Покупка «Сказбуки» первая сделка M&A «Яндекса» в детском сегменте.

Ранее компания заключала в нем только контентные сделки: инвестиции в перезапуск в мальтсериал «Смешарики»,  совместный с «Детским радио» запуск подкаста «Хрум головоломка» и др.

Фото на обложке: «Сказбука»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские школьники победили на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии
  2. 2 Дети поколения Альфа: что нужно знать о них маркетологам?
  3. 3 Лето с пользой: подборка IT и бизнес-лагерей для детей и подростков
  4. 4 Зачем бизнесу делать заведение kids-friendly
  5. 5 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

27 сентября 2023

Kokoc Hackathon 2023

28 сентября 2023

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!»

29 сентября 2023

Чемпионы добрых дел

Все ВОЗМОЖНОСТИ