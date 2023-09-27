«Яндекс» купил платформу развивающих игр для дошкольников «Сказбука»

«Яндекс» купил у мальтийской компании Zebrainy Ltd kidtech-платформу развивающих игр для детей дошкольного возраста «Сказбука». Сумму сделки стороны не раскрыли, по оценкам аналитиков, она могла составить до 120 млн рублей, узнали «Ведомости».

«Сказбуку» основал в 2017 году Кеша Скирневский. За все время в проект инвестировали $7 млн, в России приложение скачали 4 млн раз. На платформе можно найти свыше 40 мини-игр для развития логики, эмоционального интеллекта, навыков чтения, счета, рисования и т. д. Приложение монетизировалось по подписке — около 400 рублей в месяц.

Команда сервиса перейдет в «Яндекс», платформа продолжит работу под тем же названием. Покупка «Сказбуки» первая сделка M&A «Яндекса» в детском сегменте.

Ранее компания заключала в нем только контентные сделки: инвестиции в перезапуск в мальтсериал «Смешарики», совместный с «Детским радио» запуск подкаста «Хрум головоломка» и др.

Фото на обложке: «Сказбука»