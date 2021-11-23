«Яндекс» будет разрабатывать единый стандарт для «умного» дома вместе с Apple и Google

«Яндекс» присоединился к международной рабочей группе по разработке Matter — единого протокола для «умного» дома. Об этом говорится в сообщении компании. Новый протокол, как ожидается, позволит унифицировать системы умного дома, сделать их более доступными и удобными для пользователей.

Инициаторами создания подобного протокола стали корпорации Apple, Google и Amazon, а площадку для разработчиков предоставила Connectivity Standards Alliance (бывшая Zigbee Alliance).

Рабочая группа будет работать над стандартом, который учтет специфику разных стран и будет применяться во всем мире. В результате производство «умных» устройств должно упроститься и удешевиться, они будет совместимы с различными сервисами и голосовыми помощниками.

«Мы видим большой потенциал "умного" дома для развития на российском рынке. В частности, за последний год число пользователей умного дома "Яндекса" выросло более чем в четыре раза. То, что мировые гиганты активно вкладываются в Matter, говорит о том, что они понимают и верят, что за этим стандартом будущее. И мы хотим быть причастными к этому процессу», — сообщил руководитель "умных" устройств «Яндекса» Сергей Мельник.

В настоящее время в рабочую группу входит более 300 компаний со всего мира. Ожидается, что устройства на базе нового протокола появятся уже в следующем году.

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Фото на обложке: Unsplash