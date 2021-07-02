«Яндекс» продал акции SPAC-компаний на $49,8 млн во втором квартале 2021 года

«Яндекс» продал акции SPAC-компаний – пустышек, которые крупные игроки используют для выхода на фондовый рынок в обход IPO, на $49,8 млн во втором квартале 2021 года. В феврале «Яндекс» купил их на сумму $130 млн.
Информация о продаже компанией акций SPAC содержится в финансовом отчете «Яндекса» за второй квартал 2021 года, опубликованного на сайте SEC – комиссии США по ценным бумагам и биржам.
В феврале компания купила акции «технических» компаний на сумму $130 млн. Позже, в апреле продала их на $6,1 млн. О планах «Яндекса» по сделкам со SPAC представитель компании рассказывать отказался, пишут «Ведомости».
SPAC-компании – технические фирмы-пустышки, которые уже есть на рынке. Такие компании используются для слияния с более крупными игроками, чтоб те вышли на рынок в обход IPO. На фоне новостей о предстоящем слиянии SPAC привлекают деньги инвесторов.
SEC ранее говорила, что инвестиции в SPAC связаны с большим риском. Непредсказуемость, в частности, может возникнуть из-за конфликта интересов спонсоров этих компаний.
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