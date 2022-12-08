«Яндекс.Такси» зарегистрирует два звуковых товарных знака

«Яндекс.Такси» планирует зарегистрировать два звуковых товарных знака. Заявки агрегатор подал еще летом, Роспатент с начала октября проводит экспертизу.

Компания намерена зарегистрировать каждый из брендов по семи классам международной классификации товарных знаков, чтобы можно было их использовать в передатчиках, динамиках, ПО и на электронных площадках, сообщили «Ведомости».

Один из регистрируемых знаков представляет собой музыкальный трек, который слышит водитель такси при появлении заказа неподалеку от того места, где он находится. Второй похож на мелодию звонка, ознакомившись с приложенными к материалам записями регистрируемых товарных знаков.

Звуковые товарные знаки чаще всего регистрируют для защиты своих прав от «паразитирования на известности какого-то звукового элемента», отметил зампредседателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов.

В России пока зарегистрировано примерно 90 звуковых знаков. Самые популярные джинглы радио «Шансон», рингтон телефонов Sony Ericsson или, например, звук включения компьютеров на базе процессоров Intel.

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