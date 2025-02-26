«Яндекс» запустил SourceCraft — аналог GitLab для разработчиков

Yandex B2B Tech запустила платформу SourceCraft для разработчиков — это аналог американской GitLab. На новой площадке IT-специалисты могут хранить и совместно редактировать код, создавать и тестировать программные продукты, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

В SourceCraft есть умная навигация по коду. На платформе можно не только настроить поиск через ключевые слова или названия файлов, но и полноценно изучить структуру кода. Это позволяет ускорить его проверку и разработку продуктов, рассказали в «Яндексе».

В площадку встроен ИИ-ассистент Yandex Code Assistant, который помогает дописывать код автоматически. Этот инструмент поддерживает свыше 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие.

Планы по развитию. SourceCraft доступна через веб-интерфейс. В будущем появится интеграция с сервисами Yandex Cloud, которая позволит развернуть проект в облачной инфраструктуре «по кнопке», заявили в «Яндексе». Также SourceCraft будет работать по модели on-premise — для использования на своих серверах.

Помимо этого, разработчики планируют добавить функции сканирования секретов и поиска уязвимостей в цепочках поставок, что поможет пользователям усилить комплексную защиту IT-проектов, утверждают в «Яндексе». Также будут совершенствоваться средства автоматизации, без которых не получится работать с большими кодовыми базами.

Как воспользоваться SourceCraft? Пока платформа работает в режиме тестирования, доступ к ней ограниченный. Чтобы его получить, нужно подать заявку на сайте площадки.

«Яндекс» представил SourceCraft вместе с другими инструментами для разработки и управления безопасностью в облаке в сентябре прошлого года.

GitLab была запущена в 2011 году украинскими программистами Дмитрием Запорожцем и Валерием Сизовым. В марте 2022 года компания приостановила работу в России. Сейчас GitLab базируется в США, среди ее клиентов — Goldman Sachs, Siemens и Nvidia.

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