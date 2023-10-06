Выходцы из «Яндекса» основали 330 стартапов за последние 14 лет — исследование

Выходцы из «Яндекса» начиная с 2009 года основали 330 стартапов, говорится в результатах исследования Yandex Family. За это время проекты привлекли более $1 млрд. Пик запуска проектов пришелся на период с 2019 по 2022 год.

Сообщество Yandex Family представило результаты исследования по карте стартапов, среди основателей которых есть выходцы из «Яндекса». Изучались данные по стартапам и привлеченным ими инвестициям в период с 2009 по 2023 год.

За последние 14 лет выходцы из «Яндекса» основали 330 стартапов. Пик запусков пришелся на период с 2019 по 2022 год – только в 2021-2022 годах было было запущено 110 новых проектов.

85% стартапов строят глобальный бизнес, 15% – фокусируются на локальных рынках. На области AI, Open Source и Data Systems пришлось 15,2% проектов, EdTech – 12,5%, eCommerce – 10.3%. Более 72% проектов пока находятся на ранних стадиях развития.

За анализируемый период 84 стартапа из списка привлекли $1 млрд инвестиций от более чем 280 инвесторов. Большинство привлеченных средств пришлось на области AI, Open Source и Data Systems (24,1%), EdTech (16,9%), eCommerce – 13,3%.

Самые крупные инвестиции – за сервисом ClickHouse ($300 млн), основателем которого является бывший сотрудник «Яндекса» Алексей Миловидов. eCommerce-сервис Accel Club привлек $170 млн, школа онлайн-обучения Skyeng – $55 млн.

Закрытое сообщество Yandex Family было создано в 2022 году. В него могут попасть только бывшие и нынешние сотрудники «Яндекса». Участники сообщества помогают друг другу искать партнеров для новых проектов.

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