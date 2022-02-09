«Яндекс» открыл набор на оплачиваемую стажировку для IT-специалистов

«Яндекс» начал набирать начинающих IT-специалистов на летнюю стажировку. Одно из условий – кандидаты должны владеть базовыми знаниями по своей специальности. Стажировка пройдет в очном формате в нескольких городах, но прошедшим отбор кандидатам из провинции готовы оплатить дорогу и проживание.
О старте набора на летнюю стажировку в «Яндекс» сообщили в пресс-службе компании.
Заявки ждут от начинающих IT-специалистов и студентов, которые владеют хотя бы одним языком программирования и классическими алгоритмами. Подать заявку можно на сайте.
Стажировка пройдет по пяти направлениям:
- фронтенд-разработка;
- бэкенд-разработка;
- мобильная разработка (iOS, Android, Flutter);
- аналитики;
- машинное обучение.
Стажировка оплачиваемая и продлится от 3 до 6 месяцев. Проходить она будет в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи, Симферополе, Иннополисе и Казани.
Кандидаты из других городов, который справятся с тестовым заданием и пройдут отбор, могут рассчитывать на компенсацию оплаты проезда и проживания в Москве.
В пресс-службе «Яндекса» отметили, что каждый второй стажер остается работать в компании. Те, кто проявил себя на стажировке, но не может сразу приступить к работе, сможет попасть в «Яндекс» позже по сокращенной схеме отбора.
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Фото на обложке: evgris /
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