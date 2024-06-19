«Яндекс» судится за товарный знак «Открытая кухня»

«Яндекс» хочет отсудить право на товарный знак «Открытая кухня» у компании с Дальнего Востока. Год назад корпорация начала выпускать одноименный журнал.

ООО «Яндекс» подало в Суд по интеллектуальным правам иск к компании ООО «М9 Студия», которой принадлежит товарный знак «Открытая кухня». «Яндекс» потребовал досрочного прекращения его правовой охраны в отношении всех услуг 35-го и 41-го классов МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован в Роспатенте, вследствие его неиспользования.

Речь идет о демонстрации товаров, организации выставок и ярмарок в коммерческих, рекламных и культурных целях, проведении конгрессов, конференций, образовательных форумов, семинаров, конкурсов, шоу, телевизионных и радиопередач.

Фото в тексте: Роспатент

В 2023 году «Яндекс Еда» начала выпуск журнала «Открытая кухня» о феномене еды и ресторанах, но, как выяснилось, такой товарный знак за компанией в Роспатенте по ряду услуг не закреплен. Товарный знак «Открытая кухня», в том числе в варианте написания «ОК!», зарегистрировало ООО «М9 Студия» (Благовещенск) в 2018 году. «Яндекс» начал с владельцем знака переговоры, но за два месяца не смог обсудить все детали и подал в суд, сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекс Еды».

Фото в тексте: Логотип "Открытой кухни" / Яндекс

«"М9 Студия" на протяжении нескольких лет не использовала товарный знак "Открытая кухня", поэтому мы начали с компанией переговоры по условиям владения. Это нормальная практика — по закону, если владелец не использует товарный знак три года, то его правовая охрана может быть прекращена. На переговоры дается два месяца, но за это время не все детали были обсуждены. Чтобы успеть завершить процесс, заинтересованная в торговом знаке сторона может направить иск. Это просто юридическая формальность для продолжения переговоров», — заявили RB.RU в пресс-службе «Яндекс Еды».

В компании не уточнили, как распорядятся товарным знаком, если выиграют суд. Будет ли это только журнал, или у «Яндекса» есть другие планы на развитие бренда — не известно. Заявление в суд пока оставлено без движения по формальным причинам, которые необходимо устранить к 28 июня.

Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock