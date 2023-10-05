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Антивоенное заявление Аркадия Воложа снизило сумму сделки по разделению «Яндекса» на $170 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Антивоенное заявление Аркадия Воложа снизило на $170 млн сумму сделки по разделению «Яндекса», выяснили Frank Media. После того, как Волож выступил против спецоперации, сделку поставили на паузу, а позже «передоговорились» на других условиях.

Антивоенное заявление Аркадия Воложа снизило сумму сделки по разделению «Яндекса» на $170 млн

После публикации Аркадием Воложем заявления против спецоперации сумма, которую должна была получить нидерландская компания «Яндекса», снизилась втрое. Об этом сообщили Frank Media со ссылкой на источники, близкие к переговорам и знакомые с результатами обсуждения вопроса в правительственной комиссии. 

Антивоенное заявление, которое Аркадий Волож сделал в августе 2023 года, поставило сделку по разделению «Яндекса» на полуторамесячную паузу. Позже в Минцифры сообщили, что стороны «передоговорились» на новые условия, при которых сумма, которую должна была получить Yandex N.V., уменьшилась.

Одним из условий сделки являлась выплата «Яндексом» своей материнской структуре в Нидерландах до $400 млн. В правительстве согласовали сумму в $250 млн, однако после заявления Воложа она снизилась до $80 млн.

В рамках разделения «Яндекса» его материнская структура Yandex N.V. планирует развивать в Нидерландах беспилотники, облачные технологии, «Яндекс Практикум».

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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