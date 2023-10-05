Антивоенное заявление Аркадия Воложа снизило сумму сделки по разделению «Яндекса» на $170 млн

Антивоенное заявление Аркадия Воложа снизило на $170 млн сумму сделки по разделению «Яндекса», выяснили Frank Media. После того, как Волож выступил против спецоперации, сделку поставили на паузу, а позже «передоговорились» на других условиях.

После публикации Аркадием Воложем заявления против спецоперации сумма, которую должна была получить нидерландская компания «Яндекса», снизилась втрое. Об этом сообщили Frank Media со ссылкой на источники, близкие к переговорам и знакомые с результатами обсуждения вопроса в правительственной комиссии.

Антивоенное заявление, которое Аркадий Волож сделал в августе 2023 года, поставило сделку по разделению «Яндекса» на полуторамесячную паузу. Позже в Минцифры сообщили, что стороны «передоговорились» на новые условия, при которых сумма, которую должна была получить Yandex N.V., уменьшилась.

Одним из условий сделки являлась выплата «Яндексом» своей материнской структуре в Нидерландах до $400 млн. В правительстве согласовали сумму в $250 млн, однако после заявления Воложа она снизилась до $80 млн.

В рамках разделения «Яндекса» его материнская структура Yandex N.V. планирует развивать в Нидерландах беспилотники, облачные технологии, «Яндекс Практикум».

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