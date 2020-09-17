Новый сервис «Яндекса» поможет ритейлу контролировать поставки

Логистическая платформа «Яндекс.Маршрутизация» запустила новый сервис «Контроль поставок». С его помощью можно в режиме реального времени отслеживать движение машин поставщиков. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

Сервис создан для использования в распределительных центрах торговых сетей, на складах дистрибьюторов и интернет-магазинов. Он учитывает геопозицию машин, их скорость и дорожную ситуацию на пути, например, вероятность образования пробки.

С помощью специального алгоритма для каждого автомобиля рассчитывается ожидаемое время прибытия (Estimated Time of Arrival, ETA). Все данные собираются в едином окне, через которое логисты смогут контролировать прибытие множества машин от разных поставщиков.

По заявлению компании, использование показателя ETA поможет сократить потери в логистике, вызванные простоями при приеме доставки, а также сбалансировать количество персонала.

«Наша задача — обеспечить прозрачность цепи поставок FMCG-производителей, чтобы увеличить скорость доставки и сократить издержки. “Контроль поставок” позволяет выявить причину сбоя, например опоздание машины или очередь на разгрузке, и оперативно ее устранить», — комментирует руководитель проекта «Яндекс.Маршрутизация» Данил Шелехов.

«Яндекс.Маршрутизация» — это специализированная логистическая платформа, основанная на геоинформационных технологиях «Яндекса». Она одновременно планирует маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживает выполнение заказов.

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