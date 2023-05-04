Виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса» перестал быть бесплатным

Виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса» с почтовым обслуживаем и возможностью хранить данные в облаке с 17 апреля перестал быть бесплатным. В случае неуплаты появятся ограничения, пишут «Ведомости».
Сейчас на сайте доступно три тарифа: базовый, оптимальный и расширенный. Они отличаются объемом места на диске для каждого сотрудника и количеством писем в рассылках.
- Базовая опция предполагает 100 Гб на диске для одного человека и 1500 сообщений за 249 рублей в месяц за сотрудника.
- Оптимальный тариф дает возможность хранения 1 Тб на диске и 50 тыс. писем за 559 рублей в месяц,
- Расширенный – 3 Тб памяти и 100 тыс. писем за 1399 рублей в месяц за пользователя.
Бесплатная версия «Яндекс 360 для бизнеса» останется доступна лишь для микропредприятий со штатом до трех сотрудников и НКО, сообщил изданию представитель компании.
Введение платы за использование сервиса эксперты связывают с увеличением затрат «Яндекса» на поддержание распределенной инфраструктуры.
По их словам, из-за массовой миграции компаний на отечественные сервисы в 2022 году резко увеличилась нагрузка на облачные ресурсы локальных провайдеров, сильно выросли цены на комплектующие, образовался дефицит практически всех хардверных компонентов, расширилось количество кибератак.
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