«Яндекс» присматривается к запуску сервиса такси в Алжире

«Яндекс» начал присматриваться к запуску сервиса такси в Алжире. Компания тестирует работу сервиса под брендом своего международного подразделения Yango и уже предоставила возможность заказать такси в столице Алжира Алжире.

О начале тестирования сервиса такси в Алжире ТАСС рассказали в пресс-службе Yango – международного подразделения «Яндекс.Такси», под брендом которого сервиса работает в Алжире.

Заказать машину пока можно только в столице Алжира Алжире, а также в ближайших к ней населенных пунктах.

В «Яндексе» заинтересованы в выходе на новые рынки, в том числе стран Ближнего Востока, говорили в компании после начала тестирования сервиса такси в Дубае. В столице ОАЭ сервис такси «Яндекса» работает в тестовом режиме с сентября.

По собственным данным, международный бренд «Яндекс.Такси» Yango представлен в 14 странах, например, Замбии, Сенегале, Камеруне, Конго, Норвегии, Финляндии, Израиле.

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