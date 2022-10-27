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«Яндекс» присматривается к запуску сервиса такси в Алжире

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» начал присматриваться к запуску сервиса такси в Алжире. Компания тестирует работу сервиса под брендом своего международного подразделения Yango и уже предоставила возможность заказать такси в столице Алжира Алжире.

«Яндекс» присматривается к запуску сервиса такси в Алжире

О начале тестирования сервиса такси в Алжире ТАСС рассказали в пресс-службе Yango – международного подразделения «Яндекс.Такси», под брендом которого сервиса работает в Алжире.

Заказать машину пока можно только в столице Алжира Алжире, а также в ближайших к ней населенных пунктах.

В «Яндексе» заинтересованы в выходе на новые рынки, в том числе стран Ближнего Востока, говорили в компании после начала тестирования сервиса такси в Дубае. В столице ОАЭ сервис такси «Яндекса» работает в тестовом режиме с сентября.

По собственным данным, международный бренд «Яндекс.Такси» Yango представлен в 14 странах, например, Замбии, Сенегале, Камеруне, Конго, Норвегии, Финляндии, Израиле.

Фото на обложке: Nadya So / Shutterstock

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