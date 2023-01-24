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«Яндекс.Такси» предложит водителям-партнерам новую дебетовую карту

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс.Такси» начнет предлагать самозанятым водителям-партнерам дебетовую карту «Мир», рассказали в пресс-службе сервиса. С новой картой водитель будет получать выплаты моментально без дополнительных сборов. Оформить ее можно в приложении «Яндекс.Про».

«Яндекс.Такси» предложит водителям-партнерам новую дебетовую карту

Финансовый сервис интегрирован с водительским приложением, все денные о поступлениях на счет отображаются в «Яндекс.Про». Оплата за каждый выполненный заказ поступит на карту в течение трех минут после завершения поездки.

При расчетах картой водители получат кэшбек на самые востребованные категории покупок. Например, кешбэк за заправку топливом через любое приложение «Яндекса» составит 10%, за покупки на «Яндекс.Маркете» — 5% и столько же за оплату заказов в ресторанах быстрого питания.

Также можно оформить цифровую карту в приложении Mir Pay для устройств на Android. Это позволит расплачиваться бесконтактным способом.

В дополнение к цифровой карте можно выпустить пластиковую и забрать ее в Центрах для водителей в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие недели получение физической карты станет доступно и в других городах России. Выпускает карту «Яндекс Банк», обслуживание бесплатное.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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