«Яндекс.Такси» предложит водителям-партнерам новую дебетовую карту

«Яндекс.Такси» начнет предлагать самозанятым водителям-партнерам дебетовую карту «Мир», рассказали в пресс-службе сервиса. С новой картой водитель будет получать выплаты моментально без дополнительных сборов. Оформить ее можно в приложении «Яндекс.Про».
Финансовый сервис интегрирован с водительским приложением, все денные о поступлениях на счет отображаются в «Яндекс.Про». Оплата за каждый выполненный заказ поступит на карту в течение трех минут после завершения поездки.
При расчетах картой водители получат кэшбек на самые востребованные категории покупок. Например, кешбэк за заправку топливом через любое приложение «Яндекса» составит 10%, за покупки на «Яндекс.Маркете» — 5% и столько же за оплату заказов в ресторанах быстрого питания.
Также можно оформить цифровую карту в приложении Mir Pay для устройств на Android. Это позволит расплачиваться бесконтактным способом.
В дополнение к цифровой карте можно выпустить пластиковую и забрать ее в Центрах для водителей в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие недели получение физической карты станет доступно и в других городах России. Выпускает карту «Яндекс Банк», обслуживание бесплатное.
Фото на обложке: Ilia Ulianov /
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