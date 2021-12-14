В «Яндекс.Такси» впервые отреагировали на забастовки таксистов по всей стране

В «Яндекс.Такси» впервые отреагировали на массовые забастовки таксистов, которые возникают в разных городах страны. Водители требуют от сервиса повысить минимальную стоимость заказа и понизить комиссию, которую сервис забирает себе.

Комментарий от пресс-службы «Яндекс.Такси» относительно забастовок водителей, сотрудничающих с сервисом, получил Forbes. Забастовки таксистов в последний месяц возникают в разных городах страны, например, в Сыктывкаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Волгограде. 14 декабря забастовка началась в Анапе.

Водители такси требуют от сервиса улучшить условия их труда, а также повысить им возможный заработок. В частности, «Яндекс.Такси» упрекают в том, что сервис понижает минимальную стоимость заказа, а комиссию, которую сервис забирает себе, наоборот, повышает.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» отметили, что сервис в городах работает в штатном режиме, а водители, спрос на услуги которых соответствует сезону и погодным условиям, выходят на линию и выполняют заказы.

Ранее топ-менеджер «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян рассказывал, почему растут цены на поездки через их сервис. Это, по словам Худавердяна, происходит из-за нехватки водителей и одновременно увеличения спроса. Менеджер отметил, что цену поездки формирует робот, опираясь на баланс спроса и предложения, делая так, чтобы сервис был «трудоспособен».

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