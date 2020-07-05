Туризм и организация деловых поездок: стартапы, которые потенциально интересны бизнесу «Яндекс.Такси»

В июне этого года стартовал приём заявок на акселерационную программу «Фабрика туристических продуктов и сервисов», где командам помогут реализовать их идеи. Компания «Яндекс.Такси» стала партнером программы и приглашает участников для совместной работы. Подать заявку на участие в «Фабрике» можно до 5 июля.

Цель «Фабрики» — поддержать предпринимателей и создать новые востребованные продукты и сервисы. Участники смогут получить ценные знания по разработке и продвижению продукта и познакомиться с потенциальными партнёрами, клиентами и инвесторами. Также участники получают шанс рассказать о своей идее или бизнесе представителям «Яндекс.Такси». Для этого необходимо предложить решение согласно запросу компании.



Темы, которые интересны «Яндекс.Такси»:



Как увеличить количество заказов на поездки и доставку среди туристов и тех, кто приезжает по рабочим вопросам? Как создать новый продукт для туристов в рамках сервиса «Яндекс.Такси»? Как улучшить сервис вызова такси из аэропортов (скорость, доступность, заказ при отсутствии интернета)?

На «Фабрике туристических продуктов и сервисов» доступно два трека: «Стартап» и «Слушатель». В первом случае участвовать могут независимые и корпоративные продуктовые команды, travel-стартапы, туристические компании, у которых есть идеи новых решений или сервисов и которые готовы их реализовывать в рамках «Фабрики». Трек «Слушатель» доступен для всех желающих.

Это бесплатно, но необходима регистрация. Заявки на оба трека «Фабрики» принимаются до 5 июля на сайте программы.





«Яндекс.Такси» — это сервис для быстрого заказа такси без связи с диспетчером и с возможностью следить онлайн за выполнением заказа.





Фото на обложке: averie woodard/Unsplash