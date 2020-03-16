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«Яндекс.Деньги» запустили переводы через Telegram

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Пользователи Telegram получили возможность отправлять денежные переводы другим людям через «Яндекс.Деньги». Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекса».

«Яндекс.Деньги» запустили переводы через Telegram

Мессенджер научился распознавать среди текста сообщения номер карты и автоматически создавать по нему ссылку на страницу «Яндекс.Денег», с которой можно сделать перевод. В «Яндекс.Деньгах» сообщили, что стали первым сервисом, который интегрировал переводы в Telegram в России.

Чтобы сделать перевод, нужно добавить номер банковской карты в свое сообщение, и мессенджер создаст прямую ссылку на страницу «Яндекс.Денег», где уже будут заполнены данные отправителя.

Новая возможность доступна всем пользователям Telegram России.

Россияне все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы другим людям. По данным «Яндекс.Денег», доля оборота таких переводов выросла за год на 37% — до 41% от всех переводов через сервис. Доля самих переводов с телефонов увеличилась на 42%. Большая часть таких переводов приходится на Android-устройства — 68%, что на 3% больше, чем годом раньше.

В 2017 году «Яндекс.Деньги» добавили в «Яндекс.Кассу» возможность для компаний принимать платежи через Telegram-бот.

Фото: Unsplash

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