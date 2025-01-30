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«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент для оптимизации кода

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

«Яндекс» опубликовал на GitHub исходный код инструмента Perforator для оптимизации кода. Он позволит бизнесу сократить расходы на серверы до 20%, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент для оптимизации кода
  1. Новости

Perforator помогает оптимизировать код, анализируя приложения на сервере в режиме реального времени, а также показывает, как используются ресурсы и какие программы потребляют их больше всего. В «Яндексе» отметили, что инструмент подойдет как крупным компаниям, так и стартапам с ограниченными ресурсами.

«В отличие от других инструментов, Perforator практически не влияет на код или работу программ и не требует значительных ресурсов для работы», — утверждают в пресс-службе. При этом его использование не нарушает требования информационной безопасности, так как все данные о коде остаются внутри компании.

В «Яндексе» планируют улучшать Perforator, включая усовершенствование взаимодействия с популярными языками программирования вроде Python и Java. Также компания добавит инструменты для интеграции Perforator с решениями, которые автоматически оптимизируют код, заявил технический директор «Яндекс Поиска» Алексей Гусаков.

13 января в компании сообщили, что дадут разработчикам доступ к своей платформе SourceCraft — аналогу американской GitLab — в феврале в режиме технического превью. Первым компонентом площадки станет Yandex Code Assistant, который умеет «подсказывать» код с помощью ИИ.

В конце декабря VK представила платформу OpenVK, на которой холдинг будет публиковать IT-системы, продукты, инструменты, библиотеки для разработчиков и модели ИИ с открытым исходным кодом.

Фото на обложке: Erik Isakson / Getty Images

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