«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент для оптимизации кода

«Яндекс» опубликовал на GitHub исходный код инструмента Perforator для оптимизации кода. Он позволит бизнесу сократить расходы на серверы до 20%, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

Perforator помогает оптимизировать код, анализируя приложения на сервере в режиме реального времени, а также показывает, как используются ресурсы и какие программы потребляют их больше всего. В «Яндексе» отметили, что инструмент подойдет как крупным компаниям, так и стартапам с ограниченными ресурсами.

«В отличие от других инструментов, Perforator практически не влияет на код или работу программ и не требует значительных ресурсов для работы», — утверждают в пресс-службе. При этом его использование не нарушает требования информационной безопасности, так как все данные о коде остаются внутри компании.

В «Яндексе» планируют улучшать Perforator, включая усовершенствование взаимодействия с популярными языками программирования вроде Python и Java. Также компания добавит инструменты для интеграции Perforator с решениями, которые автоматически оптимизируют код, заявил технический директор «Яндекс Поиска» Алексей Гусаков.

13 января в компании сообщили, что дадут разработчикам доступ к своей платформе SourceCraft — аналогу американской GitLab — в феврале в режиме технического превью. Первым компонентом площадки станет Yandex Code Assistant, который умеет «подсказывать» код с помощью ИИ.

В конце декабря VK представила платформу OpenVK, на которой холдинг будет публиковать IT-системы, продукты, инструменты, библиотеки для разработчиков и модели ИИ с открытым исходным кодом.