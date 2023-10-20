«Яндекс.Плюс» возглавила топ популярных экосистемных подписок. В третьем квартале ей пользовались 22,4% россиян. В тройку лидеров также попали «Сбер Прайм» и «МТС Premium».
По данным исследовательской компании Gfk, самой популярной экосистемной подпиской у россиян является «Яндекс.Плюс». В третьем квартале ей пользовались 22,4% респондентов, участвовавших в исследовании Gfk – это на 1,8% больше, чем во втором квартале.
На втором месте расположился «Сбер Прайм» с долей в 6%, на третьем месте – «МТС Premium» c 4,9%.
Чаще других экосистемными подписками пользуются жители Москвы и Петербурга (48% от общего количества респондентов), а также люди в возрасте от 16 до 34 лет.
Gfk провел исследование среди 7,5 тыс. респондентов из разных городов России. В выборку компании входили «Яндекс.Плюс», «Сбер Прайм», «МТС Premium», «Мегафон Плюс», «Ozon Premium», «Пакет», «VK Combo», «YouTube Premium» и «Тинькофф Pro».
Фото на обложке: madamF /
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