«Яндекс» запустил сервис междугородной доставки по России

«Яндекс Доставка» до конца октября запустит междугороднюю доставку через пункты выдачи заказов «Маркета». Услугу можно будет оформить через приложение «Яндекс Go», там же следить за статусом посылки. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Для заказа междугородной доставки, клиентам нужно выбрать в приложении «Яндекс Go» тариф «Пункты выдачи», адреса удобных ПВЗ «Маркета» для отправки и получения посылки, а аткже ее размер. Размер посылок представлен в трех категориях, но вес одной коробки не должен будет превышать 12 кг.

Затем посылку нужно отнести в выбранный пункт выдачи «Маркета», где сотрудники упакуют и отправят посылку в ПВЗ или постамат в городе получателя.

Стоимость доставки между ПВЗ зависит от города и размера посылки. Например, доставка небольшой посылки из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить 240 рублей.

Сейчас сервис тестируется через приложение в Москве и Санкт-Петербурге, до конца 2022 года — по всей сети ПВЗ «Яндекс Маркета» в более чем 40 городах страны. В 2023 году посылки между городами можно будет отправлять от двери до двери.

В компании полагают, что междугородная доставка будет популярна у владельцев небольших онлайн-магазинов, а также предпринимателей в сфере малого бизнеса, которые в основном продают товары через соцсети и мессенджеры.

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