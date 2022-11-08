«Яндекс» запустил продажи первых «умных» телевизоров с «Алисой»

«Яндекс» запустил продажи первых «умных» телевизоров с голосовым помощником «Алисой». Их можно купить на «Яндекс.Маркете», Ozon, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Технопарке».
О старте продажи «умных» телевизоров от «Яндекса» сообщил представитель компании.
Устройства совместимы с голосовым помощником «Алисой» – она включит телевизор, сделает погромче или поставит фильм на паузу. Также помощник рекомендует фильмы к просмотру – ищет контент во всех известных ей кинотеатрах.
Телевизоры имеют контрастность 5000:1, оснащены технологией передачи звука Dolby Audio. Ряд представлен двумя моделями – с диагональю 43 дюйма за 29990 рублей и 50 дюймов за 33990 рублей. Устройства продаются на «Яндекс.Маркете», Ozon, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Технопарке».
Фото: Яндекс
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