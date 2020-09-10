«Яндекс» выпустит на рынок новую мультимедийную приставку

«Яндекс» планирует выпустить на рынок новые устройства с голосовым помощником «Алиса»: мультимедийную ТВ-приставку и колонку «Яндекс.Станция» для Android и Linux. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По словам источников, для выпуска ТВ-приставки компания 21 августа получила разрешение на импорт в страны Евразийского экономического союза устройства «Мини ПК» для операционных систем Android и Linux. Информация об этом есть в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров.

Кроме того, 6 августа «Яндекса» зарегистрировал новые «Яндекс.Станции» с голосовым помощником, которые тоже будут работать на Android и Linux, следует из реестра. В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать планы компании.

В мае 2019 года «Яндекс» уже выпускал медиаплеер с возможностью подключения к телевизорам — «Яндекс.Модуль». Устройство имело голосовое управление через голосового помощника «Яндекса» «Алиса» и стоило 1990 рублей. «Модуль» позволял просматривать сервисы «Яндекс.Видео» и «Яндекс.Эфир».

Как рассказал представитель компании, произведенная партия «Яндекс.Модуля» полностью распродана.

У «Яндекса» также есть своя мультимедийная платформа для телевизоров. На ней работают Smart TV под брендами Dexp, Hyundai, AMCV, Hi, Leff и Novex. Платформа работает на открытой версии Android, при этом она не поддерживает магазин приложений Google, но имеет собственный магазин «Яндекса», в котором можно скачать приложения онлайн-кинотеатров ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.

По словам источника «Коммерсанта», ТВ-приставка будет поддерживать аналогичный набор сервисов и может быть анонсирована уже в сентябре.

Фото: Maria Pomelnikova / Shutterstock