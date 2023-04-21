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«Яндекс» выкупил всю долю Uber в группе компаний «Яндекс.Такси»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» выкупил оставшуюся в совместном предприятии долю Uber и стал единоличным владельцем группы компаний «Яндекс.Такси». В нее входят сервис заказа такси, аренды самокатов и каршеринга. Сумма сделки составила $702,5 млн.

«Яндекс» выкупил всю долю Uber в группе компаний «Яндекс.Такси»

«Яндекс» стал единоличным владельцем группы компаний «Яндекс.Такси». Компания выкупила всю долю Uber в совместном предприятии за $702,5 млн, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В группу компаний «Яндекс.Такси» входят сервис заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Изменения в составе учредителей не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнеров, уточнили в «Яндексе».

Ранее «Яндекс» выкупил долю Uber в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке», сервисе доставки и подразделении по развитию беспилотных автомобилей и роверов.

С приобретением всей доли в «Яндекс.Такси» компания «Яндекс» полностью консолидировала райдтех и фудтех-направления бизнеса.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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