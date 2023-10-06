Узбекистан пригрозил Yandex Go блокировкой из-за отсутствия налогового резидентства

Налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go зарегистрироваться в стране в качестве налогового резидента. Власти дали сервису срок в два месяца – в противном случае его заблокируют.

Сервис Yandex Go обязали зарегистрироваться в качестве налогового резидента в Узбекистане. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале Налогового комитета страны.

От компании Ridetech International, которая управляет Yandex Go, требуют организовать свою работу в рамках законодательства Узбекистана и выдавать клиентам автоматически формируемые фискальные чеки.

Налоговый комитет дал Yandex Go два месяца на устранение нарушений. В противном случае ведомство обратится в Министерство цифровых технологий с требованием заблокировать работу сервиса.

Yandex Go продолжает работать в Узбекистане в штатном режиме и находится в диалоге с местными властями, рассказали РБК в сервисе.

Yandex Go начал работать в Узбекистане в 2018 году. На данный момент сервис предоставляет услуги в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане, Андижане.

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