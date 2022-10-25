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«Яндекс» начал подготовку к запуску двух проектов в Узбекистане

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» ведет переговоры с Министерством народного образования Узбекистана о перспективе открытия в стране школы программирования, пишет издание «Газета.uz». Также в планах российской компании — запуск сервиса по оплате топлива на АЗС.

«Яндекс» начал подготовку к запуску двух проектов в Узбекистане

Проект школы программирования предполагается реализовать к 2023 году при поддержке Министерства народного образования Узбекистана. Как рассказал директор по развитию образовательных проектов «Яндекса» Сергей Бражник, школа для учеников 8-10 классов будет бесплатной. В настоящее время для открытия школ рассматриваются Ташкент и Самарканд.

Еще одним проектом российской компании является запуск в Узбекистане сервиса «Яндекс.Заправки». Представители корпорации уже ведут переговоры с автозаправочными станциями. Ожидается, что приложение поможет снизить время ожидания на АЗС и увеличить их пропускную способность.

Первым продуктом «Яндекса» на рынке Узбекистана стало приложение Yandex Go, оно работает в стране с 2018 года.

Фото на обложке: Unsplash

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