Сын основателя «Яндекса» Лев Волож ликвидирует ключевую компанию проекта MoscowFresh

Компания, созданная в 2016 году, вела операционную деятельность до 2019 года, а с 8 декабря 2021 года находится в стадии ликвидации, следует из ЕГРЮЛ.

Сын основателя «Яндекса» Аркадия Воложа — Лев Волож ликвидирует принадлежащую ему компанию — ООО «Москоуфреш», на базе которой он развивал бизнес по доставке товаров с рынков и фермерских продуктов под брендом MoscowFresh.

Также 7 мая 2021 года ликвидирована вторая компания проекта — занимавшееся сборкой и упаковкой ООО «Продимпекс» Ашота Несисяна, отца школьного друга Льва. Ее оперативным управлением занимался один из бывших партнеров «Яндекс.Маркета» Вардан Асатрян.

О том, что ООО «Москоуфреш» — ключевая компания проекта MoscowFresh Лев Волож в 2016 году сообщал в интервью РБК. В ООО работал он сам, а также два программиста и дизайнер. Но реализация продукции шла именно через «Продимпекс», писало издание.

Как удалось узнать RB.RU, теперь онлайн-магазин продуктов перешел под управление ООО «Свежая доставка», созданное 3 марта 2021 года с юридическим адресом в «Москва Сити». Компания также выступает юридическим лицом аналогичных проектов — онлайн-магазинов фермерских продуктов «Фрэш» и магазина Family Friend Moscow.

В каталогах продукции интернет-магазинов представлены идентичные товары, но в каждом случае под своей торговой маркой и позиционирующиеся как фермерские. В магазинах покупателей информируют о пользовательском соглашении с ООО «Свежая доставка». Отличие MoscowFresh — возможность оплаты через «Яндекс.Кассу».

По данным ЕГРЮЛ, 100% «Свежей доставки» принадлежат Елене Дердерян. В системе «Контур Фокус», сайты онлайн-магазинов MoscowFresh и Family Friend Moscow указаны как принадлежащие одной компании.

Ранее Дердерян владела 100% долей в интернет-магазине натуральных продуктов ООО «Фрэш» (myfresh.ru). С 9 февраля его собственником стал Игорь Щелконогов.

Список компаний, отметившихся в проекте Льва Воложа, на этом не заканчивается. До Елены Дердерян в приложении MoscowFresh также было указано созданное в январе 2020 года ООО «Фрэш +», учредителем и гендиректором которого числится Любовь Протопопова. Выручка компании в 2020 году составила 101,1 млн рублей, а чистая прибыль — 6,4 млн рублей.

MoscowFresh остается партнером «Яндекс.Еды», сервис присутствует в каталоге продукции со своим фермерским ассортиментом. При этом в качестве исполнителя там уже указано ООО «Фреш М», где владелец и гендиректор Кристина Зыкова. Компания создана в июле 2020 года и зарегистрирована в жилом доме с массовой регистрацией более 2 тысяч компаний. В нем же расположен склад «Яндекс.Лавки».

RB.RU отправило запросы в «Яндекс», а также в интернет-магазины, но на момент публикации ответов не поступило. В ООО «Фрэш» уточнили, что конкурируют с Family Friend Moscow и MoscowFresh.

История бизнеса сына Воложа

Лев Волож семь лет назад ушел из «Яндекса», где развивал сервис такси, чтобы заняться собственным проектом в области доставки продуктов здорового питания с московских рынков. В 2016 году он создал «Москоуфреш», вложив в него 30 млн рублей, и начал доставку продуктов с Дорогомиловского, Даниловского и Усачевского рынков Москвы. Спустя год молодой предприниматель сменил формат работы и начал доставлять покупателям фермерские товары, отказавшись работать за наличный расчет. Также сын основателя «Яндекса» возмутила ложь продавцов.

«Когда мы начинали, продавцы на рынке лгали, что их наценка — 10−20%, на самом деле — 50−60% к оптовой цене. Мы закупаем товар напрямую у поставщиков», — объяснял основатель MoscowFresh в интервью изданию Inc в 2017 году.

Волож планировал, что будет получать до 10 тысяч заказов в день при среднем чеке в 5000 рублей, став «огромной компанией» за три-пять лет. Максимальный результат его проекта — выручка в 50 млн рублей за 2017 год. С 2019 года «Москоуфреш» и «Продимпекс» практически не вели никакой деятельности.

Мнение игроков рынка

Решение Воложа выйти из бизнеса, по крайней мере, официально, не совсем понятно. Опрошенные RB.RU компании оценили рынок доставки фермерских продуктов в Москве, в том числе с московских базаров, как весьма перспективный.

В пресс-службе онлайн-ритейлера «Самокат» отметили, что начали тестирование раздела «Рынок» в июне 2021 года для нескольких районов Москвы. Тест прошел успешно, а в ноябре в приложении появилась отдельная витрина «Рынок», доступная москвичам и жителям Санкт-Петербурга. Доставка возможна за 1,5 часа с четверга по понедельник.

«Мы видим растущий интерес на фермерские продукты среди жителей этих городов, с момента запуска витрины спрос на товары из раздела «Рынок» увеличивается на 30% ежемесячно. Мы считаем эту услугу очень перспективной, поэтому в дальнейшем продолжим расширять географию покрытия», — рассказали в «Самокате».

В ассортименте «Рынка» присутствуют охлажденные мясо и рыба, сезонные овощи и фрукты, а также уникальные товары, которые трудно найти в обычном магазине. Его отличие от «Супермаркете» заключается в возможности заказа весового товара.

«Мы решаем эту задачу следующим образом — большая часть товара изначально приходит на наши хабы расфасованной по разным весовым категориям. У одного товара может быть от 3 до 10 видов расфасовки, так покупатель может выбрать необходимый вес с точностью до 50 грамм», — добавили в «Самокате».

Как пояснил RB.RU директор по инвестиционной деятельности Master Delivery Тимур Мяльдзин, потребление фермерских, свежих, деревенских, экологически чистых и тому подобных продуктов — растущий тренд.

«За последнее время почти все игроки ритейла так или иначе предпринимали шаги в данном направлении, делая ассортимент более привлекательным для своих клиентов», — добавил Мяльдзин.

Мяльдзин заявил, что оценить емкость этого овольно сложно, так как в последнее время в категорию «фермерское» стало попадать много разных товаров, подобные линейки есть у многих ритейлеров.

«Наша оценка — порядка 20 млрд руб. На наш взгляд, в данной нише могут появиться один-два значимых игрока на фоне растущего рынка e-grocery», — добавил эксперт.

По его мнению, также представляет интерес и доставка продуктов с рынков в Москве за счет высокой маржинальности, спрос на подобные услуги в столице уже сформирован, но сегмент продолжает оставаться нишевым в сравнении со ставшей уже привычной доставкой готовой еды из ресторанов и продуктов из сетевых магазинов. В настоящее время крупнейшие рынки Москвы предпочитают доставлять продукты клиентам самостоятельно.

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Фото на обложке: pexels.com