«Яндекс» и Wargaming запустили совместную подписку для игроков World of Tanks. У подписки три тарифа, стоимостью от 199 до 799 рублей в месяц. Те, кто оформят ее, получат доступ к «Кинопоиску», «Яндекс.Музыке», а также внутриигровые бонусы, например, золото и премиум-танки.

О запуске подписки RB рассказал представитель компаний. Подключить подписку могут жители России, Беларуси и Казахстана.

Подписка «Яндекс.Плюс» и Wargaming имеет три тарифа: «базовый», стоимостью 199 рублей в месяц, «стандарт» за 399 рублей в месяц и «максимум» за 799 рублей в месяц. Чем дороже тариф, тем больше преимуществ получат подписчики.

На всех тарифах выше «базового» пользователи будут получать внутриигровое золото в World of Tanks. Подписчики всех тарифов без исключения получат доступ к «Кинопоиску», «Яндекс.Музыке», кэшбэк баллами в сервисах «Яндекса», а также премиум-танки в аренду и различные преимущества в World of Tanks.

Тем, у кого нет действующей подписки на «Яндекс.Плюс», подарят танк со слотом в ангаре и прокачанным экипажем, уникальную медаль и 5 дней премиум-аккаунта.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Яндекс, Wargaming