«Яндекс» добавил в «Карты» пункты сбора вторсырья, проверенные Гринпис

В «Яндекс.Картах» появилось более 24 тыс. пунктов сбора вторсырья, проверенных Recyclemap — проектом Гринпис в России. Об этом говорится в сообщении «Карт».

Пользователи смогут находить подходящие пункты поблизости и прокладывать к ним маршруты. Также точки можно добавлять в закладки, составлять списки и делиться с теми, кто тоже заинтересован в раздельном сборе отходов.

В поисковой строке нужно ввести фразу «раздельный сбор отходов», после чего «Карты» покажут проверенные пункты по всей России. Их также можно отфильтровать: например, выбрать только те, что принимают макулатуру, лампочки, пластиковые бутылки. Можно и сразу ввести запрос и указать нужный материал: «куда сдать батарейки» или «куда сдать картон».

«Яндекс» также добавил QR-коды на коробки «Яндекс.Маркета», по которым можно попасть на карту с отмеченными пунктами переработки. Это должно помочь правильно утилизировать упаковку и другие отходы.

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