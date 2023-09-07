«Яндекс» и Xiaomi представили умный дисплей с «Алисой»

«Яндекс» и Xiaomi представили умный дисплей с голосовым помощником «Алиса». Это первое на рынке устройство такого типа с голосовым помощником от техногиганта. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
С его помощью можно смотреть видео, слушать музыку, управлять умным домом, звонить близким, слышать и видеть ответы «Алисы».
Дисплей можно приобрести за 21,9 тыс. рублей. По предзаказу 7-13 сентября устройство будет стоить 18,9 тыс. рублей, в первую неделю продаж 14-20 сентября — 19,9 тыс. рублей. Купить гаджет можно в магазинах авторизованных партнеров Xiaomi, в «M.Видео», «Технопарке», DNS и других магазинах электроники.
Бонус — покупатели получат в подарок три месяца подписки «Плюс с Амедиатекой».
Фото на обложке: «Яндекс»
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